中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月19日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は18日の記者会見で、大陸と台湾との平和統一実現により、台湾のエネルギー保障が進むとの見方を示した。陳氏は次のように述べた。平和的な統一の実現は、両岸（大陸と台湾）の同胞と中華民族全体にとって最も有益である。平和統一は台湾の経済社会発展に大きな機会を提供し、多く