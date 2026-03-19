韓国コスメブランドとして人気のBANILA COから、素肌感を活かした美しい仕上がりが魅力の新作ファンデーションが登場♡美容液のようなみずみずしさと軽やかなつけ心地で、ナチュラルに肌を底上げしてくれる注目アイテムです。毎日のベースメイクをもっと心地よく、もっと美しく仕上げたい方にぴったりの一本をチェックしてみてください♪ 美容液のような軽やかさが魅力 「カバーリシャスセラムファンデ