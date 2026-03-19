＜センバツ高校野球：帝京4−3沖縄尚学＞◇19日◇1回戦◇甲子園帝京（東京）が開幕戦で沖縄尚学を逆転で破り、15年ぶりの甲子園白星を挙げた。金田優哉監督は甲子園初采配初勝利を挙げた。同校OBのとんねるず石橋貴明（64）が母校の勝利を祝福。自身のXで「やった！！！校歌で涙魂！！！」と涙の絵文字を添えてポストした。石橋は母校のセンバツ出場決定時には「16年ぶりに！！！涙！！！甲子園楽しんで！！！魂！！！」と