セダンとしてもっとも美しく見えるプロポーションを追求した新型ES2025年10月1日、レクサスは新型ミドルサイズセダン「ES」を日本初公開しました。2026年春ごろの発売を予定しています。そんな新型ESの反響について、首都圏のレクサスディーラーに聞いてみました。ESは1989年のレクサスブランドの立ち上げ時、フラッグシップセダン「LS」とともに販売を開始し、これまでに80以上の国や地域で販売されてきた、レクサスの基