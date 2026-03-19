ガソリン価格の上昇を抑えるため、政府は３月１９日から補助金の支給を始めました。札幌のガソリンスタンドでは１９日朝、さっそく値下げされ、客が給油に訪れていました。（石田記者）「これからガソリンが値下げされます。現在１８９円のレギュラーガソリン一体いくらになるのでしょうか」札幌市西区のガソリンスタンドでは１９日朝、さっそくレギュラー価格を１６９円に値下げしました。１８日に発表された道内のレ