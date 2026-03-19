高額賞金がかかるアジアンツアー「インターナショナルシリーズ」の2026年シーズン初戦が日本で開催される。19日、日本ゴルフツアー機構（JGTO）メンバーの出場選手が決定した。≪写真≫金子駆大の賞金王セッティングがユニークすぎる件大会は4月2日から5日まで、千葉県のカレドニアンGCで開催。LIVゴルフ、アジアンツアー、日本ツアーのトップ選手が集結し、賞金総額200万ドル（約3億1900万円）を争うとともに、来季のLIVゴルフ出