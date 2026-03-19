＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇19日◇Vポイント×SMBCレディス（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2024年に男子プロゴルファーの桂川有人と結婚していた小祝さくらが、指定練習日になっている開幕前日の会場で取材に応じた。【写真】なつかしい小祝さくらのJK時代ここまで「ゴルフに集中したい」という理由から公表してこなかったが、その姿勢は結婚が明らかになった今も変わらず。「公表するつもりもなかったので（記事が