ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの公式サイトが19日に更新。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」のキービジュアルを公開した。【写真】ミセス『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』キービジュアルサイトで「キービジュアル公開に伴い、特設サイトのデザインをリニューアルいたしました」と告知。「引き続きライブに関する様々な情報を更新していきますので、ぜひご覧ください」と呼びかけた。