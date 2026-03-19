◇NBAレイカーズ124ー116ロケッツ（2026年3月18日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が18日（日本時間19日）に敵地ロケッツ戦で途中出場。勝負所で3Pシュートと豪快アリウープダンクを決めるなど8得点3リバウンドをマークした。チームは接戦を制して今季最長タイの7連勝を飾った。前回の試合となった16日（同17日）の敵地ロケッツ戦では6得点3リバウンドをマーク。チームは逆転勝利で今季2度目の6連勝。そして