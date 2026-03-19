日本を代表するサクソフォーン奏者・ジャズミュージシャンの渡辺貞夫。93歳の今も現役で活躍する渡辺が、その健康の源となる「毎日のルーティーン」を紹介した。【映像】散歩や朝食などルーティンをこなす様子渡辺は、3月17日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。93歳になった今も変わらずライブなど演奏活動を続けている。2010年に妻を亡くし、現在は娘と二人で暮らす渡辺には「だいたい決まってる」という毎日