嵐二宮和也（42）が19日、自身のXを更新。米マイアミから帰国する飛行機内の写真をアップし、ネット上を驚かせている。二宮は「ふぅ、トランジット。トランジット。実は仕事の都合で便が変更となり、今、マイアミから1人で帰ってます笑ずーーーーっとドキドキしてます笑」と状況を説明。続く投稿では「こ、これ確変入ったか、、、！」との言葉とともに、自身の座席から撮影したとみられる写真をアップした。二宮の隣には2席の空