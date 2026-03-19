【機動戦士ガンダム ゴルフグッズ】 3月19日 予約受付開始 9月 発売予定 価格： 77,000円（キャディバッグ ガンダム/シャア専用ザクII） 60,500円（キャディバッグ ザクII） バンダイナムコヌイはプレミアムバンダイにて、「機動戦士ガンダム ゴルフグッズ」を9月に発売する。3月19日より予約受付を開始した。 今回発売する商品はキャディバッグ