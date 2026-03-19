【ちいかわらんど 池袋パルコ店】 4月3日 グランドオープン予定 場所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館 B2F キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ「ちいかわらんど 池袋パルコ店」を4月3日にグランドオープンする。 「ちいかわ」のオフィシャルショップ15店舗目が池袋パルコにオープン。ちいかわやうさぎ、ハチワレをはじめとするグ