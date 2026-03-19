【モデルプレス＝2026/03/19】4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』より、追加出演者が発表された。【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー◆乃木坂46パフォーマンス披露＆坂道総勢16人モデル出演GirlsAward最多出演アーティストであり、今年発売したアルバム『My respect』が週間アルバムラン