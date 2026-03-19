【モデルプレス＝2026/03/19】俳優の山下智久が3月19日、都内にて行われた映画『正直不動産』（5月15日公開）キックオフ地鎮祭＆完成報告【正直】会見に、福原遥、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、川村泰祐監督とともに出席。同作映画化の喜びを語った。【写真】山P、人気韓国アイドルと夢のコラボ◆山下智久「正直不動産」映画化決定に歓喜同日、江戸総鎮守・神田明神にて映画の「大ヒット祈願地鎮祭」を行った山下。本作では主人