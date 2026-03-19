鹿児島県十島村の村議会議員が、村の職員に頭突きをしたとして暴行の罪で起訴されていたことがわかりました。 村議会はきのう18日、この議員の辞職勧告案を全会一致で決めました。 辞職勧告が決まったのは、十島村の中島次男議員(63) （日高助廣 村議）「ただちに議員の職を辞することを強く勧告するものである」 辞職勧告が決まったのは、十島村の中島次男議員(63)です。中島議員は去年7月、十島村の職員とトラブルになり、顔