【モデルプレス＝2026/03/19】ファミリーマートでは、さまざまな人気商品を価格据え置きで45％増量する「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」キャンペーンを、2026年3月24日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催する。【写真】ファミマ名物企画「増量作戦」“史上最大45％”比較ラインナップ◆「増量作戦」が企画史上最大45％にスケールアップ2021年の創立40周年を機にスタートした「40％増