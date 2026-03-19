「WOWOWオンデマンド」ホームページより BS民放5社とWOWOWは19日、BS4Kコンテンツを動画配信サービス「WOWOWOオンデマンド」で4K無料配信すると発表した。開始は2026年秋を予定。具体的な視聴方法やサービス開始時期は、後日案内するという。 リリースでは「BS民放5社とWOWOWは、2018年12月1日の4Kコンテンツ放送開始以来、高精細な映像の魅力を最大限に引き出す制作力、技術力、そして豊富