◆センバツ第１日▽１回戦帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）帝京ＯＢの「とんねるず」石橋貴明（６４）が１９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、センバツ開幕戦での母校の勝利に歓喜した。昨夏甲子園王者の沖縄尚学に逆転勝ちし、「やった！！校歌で涙魂！！！」と喜びをつづった。帝京はセンバツ開幕戦に登場し、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学と対戦。終盤まで劣勢だったが、８回に一挙４得点をあげて逆転勝ち