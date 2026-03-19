日本維新の会代表でもある吉村洋文・大阪府知事は１９日正午ごろ、大阪府庁で報道陣の囲み取材に応じた。「大阪の未来のために副首都にふさわしい都構想を実現させてもらいたい」と、今年２月の大阪市長とのダブル選挙で訴えた吉村知事だが、都構想制度を議論する「法定協議会」設置は、大阪維新の会の市議団の反対もあって横山英幸大阪市長は議案提出を見送っている。府議会ではこの日、総務常任委員会が開かれ、大阪維新の