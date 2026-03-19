女子プロゴルフツアーのＶポイント×ＳＭＢＣレディスは２０日から３日間、千葉・紫ＣＣすみれＣ（６７３１ヤード、パー７２）で行われる。小祝さくら（ニトリ）が１９日の練習ラウンド後に取材に応じ、男子ツアー２勝の桂川有人（国際スポーツ振興協会）との結婚報道について初めて口を開いた。「公表する予定でもなかったので、急に出て、すごいビックリはしたけど、引き続きゴルフを頑張ってやることは変わらないので。し