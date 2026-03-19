インテージホールディングスについて、ウエルスアドバイザーが１９日付でリポートを公表、投資判断「オーバーウエート」を継続し、想定株価レンジ２０００−２２００円を据え置いた。同社は市場調査大手で、リポートでは今後特に利益面の成長が続く公算が大きいとしている。主力商材「ＳＣＩ」（全国消費者パネル調査）の並行稼働終了で運用コストが大幅に圧縮されるほか、利益率の高いヘルスケア分野でも成長が続く見通し