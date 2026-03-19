家庭で余った食品を必要な人に届ける活動、フードドライブに取り組むNTT西日本大分支店が、大分県社会福祉協議会に集めた食料品を寄贈しました。 NTT西日本大分支店が食料品寄贈 NTT西日本大分支店では地域貢献活動として、半年に1度、フードドライブに取り組んでいます。 今回寄贈したのは、大分支店を含む県内のNTTグループの事業所の社員156人が持ち寄ったレトルト食品やお菓子、缶詰など5