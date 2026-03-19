3月末に閉校する大分県中津市の小学校で19日最後の卒業式が行われ唯一の6年生が学び舎を巣立ちました。 3月閉校する津民小学校で卒業式 1874年に開校した中津市耶馬渓町の津民小学校は児童が6年生1人と3年生1人の2人のみでこの春、152年の歴史に幕を下ろすことになりました。 19日、卒業したのは6年生の堀内琥嗣君です。 最後の卒業式には保護者のほか地域の人なども参加。司会は、3年生の堂上月君が司会を務め