食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動休止中のお笑いコンビ「とんねるず」石橋貴明（64）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第98回選抜高校野球大会の開幕戦で昨夏の覇者・沖縄尚学（沖縄）を破った母校・帝京（東京）を祝福した。石橋は試合後、“嬉し泣き”の絵文字を添えて「やった！！！校歌で涙魂！！！」と投稿した。帝京は1点を追う8回に5番・蔦原悠太（3年）の2点二塁打などで4点を奪って逆転した。石橋