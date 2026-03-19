ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（63）が19日、東京・上野恩賜公園噴水広場で、上野の桜と食のエンタメの23日間「うえの桜フェスタ2026」開花セレモニーに出席した。この日、上野公園の桜は開花宣言を迎えた。同所の開花宣言は、一昨年は29日、昨年は24日だった。寺門は同セレモニー参加3年目にして初めて、セレモニーと開花宣言の日にちが重なる絶好のタイミングとなった。関係者との開花宣言セレモニーを終えると「やっと言えた！」