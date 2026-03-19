俳優の山下智久（40）が19日、東京・神田明神で、5月15日公開の主演映画「正直不動産」の「キックオフ地鎮祭＆完成報告正直会見」に登壇した。同映画は、かつて地鎮祭の準備中にほこらを壊した祟りにより本音しか言えなくなってしまった主人公の不動産営業マン（山下）が、後輩の力を借りつつ正直そのものな営業スタイルでさまざまなトラブル、業界の闇へと立ち向かうストーリー。22年にドラマのシーズン1、24年にシーズン2、25年