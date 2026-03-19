スターバックスは、2026年3月18日9時から4月3日23時59分までの期間、お得な「Send1 Get1」キャンペーンを実施しています。先着5万人限定期間中に、公式ホームページまたは公式アプリからeGiftを1500円以上購入するたびに、500円分のドリンクチケットがもらえるキャンペーンを実施中。1回の会計につき、500円分のドリンクチケットがもらえるのは1枚限り。また、ビーンズチケットの購入は対象外です。特典の500円ドリンクチケットは