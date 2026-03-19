「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在で三菱マテリアルが「買い予想数上昇」２位となっている。 １９日の東証プライム市場で三菱マは急反落。１８日付の日本経済新聞は、日米両政府は１９日にワシントンで開く首脳会談で、レアアースやリチウム、銅の共同開発で合意すると報道。米中西部インディアナ州でのレアアースの精錬事業に三菱マが出資・参加を調整していると