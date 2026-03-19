ウシオ電機が後場に入り下げ幅を縮小している。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１７００億円から１７５０億円（前期比１．５％減）へ、営業利益を１００億円から１１５億円（同３０．３％増）へ、純利益を７０億円から７５億円（同１０．３％増）へ上方修正したことを好感した買いが入っているようだ。 構造改革を着実に実行したことで想定を上回る固定費削減効果を達成したことに加えて、半導体市