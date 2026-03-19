淺沼組が後場に入り下げ幅を縮小している。午前１１時３０分ごろに２６年３月期の期末配当予想を２７円５０銭から２９円へ増額修正したことを好感した買いが入っているようだ。年間配当予想は４５円となり、前期（４１円）に対して４円の増配になる。 出所：MINKABU PRESS