児玉化学工業が後場に一時プラス圏に浮上した。同社は１９日、配当予想の修正を発表。収益力と財務基盤の強化が順調に進んでいることなどを踏まえ、２６年３月期の期末配当で復配すると発表しており、好感された。今期の期末一括配当予想は１０円とした。 出所：MINKABU PRESS