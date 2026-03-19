午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４５、値下がり銘柄数は１５２３、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは鉱業、海運のみ。値下がりで目立つのはパルプ・紙、ガラス・土石、空運、化学、金属製品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS