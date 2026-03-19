ソリトンシステムズが後場下げ渋っている。正午ごろに、２８年１２月期に売上高２４５億円（２５年１２月期１９７億６２００万円）、営業利益５０億円（同２８億４４００万円）を目指す中期経営計画を策定したと発表しており、これを評価する買いが入っている。 ＩＴセキュリティー事業で「認証」を軸に利便性を高め次の成長ステージに向かうほか、ストックビジネス化を推進するという。また、映像コミュニケ&#