嵐の二宮和也（42）が3月18日、自身のXを更新し、Netflixスペシャルサポーターを務めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。投稿では「私のWBCが終わりました」と書き出し、感謝の思いをつづっている。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 投稿では、「拙いMCになってしまった事は申し訳