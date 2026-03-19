PC・スマホで目がしんどい人へ。負担を減らす「疲れ目予防ルーティン」【画像で見る】美姿勢キープする座り方のコツ「目薬をさしても、寝ても、目が重い……」そんなしつこい疲れ目の原因は、実は「姿勢」や「日々のクセ」にあるかもしれません。今回は美容矯正のプロ・清水ろっかん先生に、暮らしの中でサッとできる“疲れ目ガード術”を教えてもらいました。PCの置き方から、骨盤を立てる座り方、さらには「横向き寝」のすすめま