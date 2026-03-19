タンスのゲンは3月17日に、キッチンのデッドスペースを有効活用することで、ダイニング周りの生活感をスッキリと解消する「カウンター下収納」シリーズを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は6499円から。●最大効率の収納を叶える「7段階可動棚」「カウンター下収納」シリーズは、通路を妨げない最小奥行15cmの超薄型設計ながら、陰影が映える「波状デザイン」やインテリアに馴染