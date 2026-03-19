【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITのメンバーが出演する、FILAの新作モデル“GLIO”（グリオ/ABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストアにて3月19日より発売）の新ビジュアルとムービーが公開された。 ■ILLITメンバーが、これからの季節に寄り添う世界観を表現 FILAの新作モデル“GLIO”は「バレエコア」×「ロープロファイル」を組み合わせ、華奢なフォルムにスニーカ