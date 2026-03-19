19日13時現在の日経平均株価は前日比1583.65円（-2.87％）安の5万3655.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は45、値下がりは1523、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は324.9円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が156.43円、ＳＢＧ が141.99円、東エレク が91.25円、信越化 が39.94円と続いている。 プラス寄与度トップはベ