19日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝159円62銭前後と、前日午後5時時点に比べ87銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円17銭前後と16銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース