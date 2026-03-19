2026年3月15日、韓国メディア・ソウル経済によると、英国拠点のメディア「タイムアウト」がこのほど発表した「2026年世界最高の都市トップ50」で、ソウルが9位に選ばれた。昨年のランキングでは、ソウルは42位だったが、33ランクアップでトップ10入りを果たした。1位は豪州のメルボルンで、上海（中国）、エディンバラ（英国）、ロンドン（英国）、ニューヨーク（米国）、ケープタウン（南アフリカ）、メキシコシティ（メキシコ）