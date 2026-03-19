中国東部江蘇省淮安市の世界最大規模を誇る電子用ガラス繊維（電子産業向けに特化したガラス繊維）生産ラインである淮安ゼロカーボンガラス繊維製造基地の3億9000万メートルの電子用ガラスクロス生産ラインが3月18日、順調に火入れされ、世界のガラス繊維業界初のゼロカーボンスマート製造基地の建設が重要な一歩を踏み出しました。今回火入れされた電子用ガラス繊維生産ラインは年間3億9000万メートルの生産能力を持ち、その規模