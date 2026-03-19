2024年から活動を自粛していた、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さん（52）が、活動を再開することが19日、所属事務所・ホリプロコムの公式サイトで発表されました。ホリプロコムは、公式サイトで「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と発表。そして「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に