女子ゴルフのVポイント×SMBCレディースは20日から3日間、千葉・紫CCすみれCで開催される。ツアー通算12勝の小祝さくら（27＝ニトリ）は19日、9ホールを回って最終調整した。男子プロの桂川有人（27＝国際スポーツ振興協会）と結婚していたことが17日に明らかになったばかり。ラウンド後、取材に応じた小祝は「公表する予定でもなかったので、急に出てびっくりした。でも引き続きゴルフを頑張ってやるのは変わらない。しっか