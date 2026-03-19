気象予報士の穂川果音さんが、自身のインスタグラムを更新。秋田県にある酒蔵を訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 穂川果音 】秋田県にある酒蔵を訪問「ワクワクが止まらない酒蔵さんでした！」片道4時間かけて秋田県にある『千歳盛酒造』を訪れた穂川さんは「各地の酒蔵を見に行くのが好きようやく酒蔵見学に行けましたーー」と久しぶりの酒蔵見学だったことを明かしています。 この千歳盛酒造について穂川さん