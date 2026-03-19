女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は20日、第120話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は雨清水トキ（郄石あかり）にすべてを告白。心機一転、執筆に向かう。トキは自分でも読める本を書いてほしいと提案。ベストセラーを書かなければと、ドツボにはまっていたヘブンの視界