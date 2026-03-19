俳優・山下智久が１９日、東京・神田明神で、主演映画「正直不動産」（５月１５日公開）の「キックオフ地鎮祭＆完成報告正直会見」を福原遥、泉里香、シソンヌ・長谷川忍、川村泰祐監督と行った。今作は人気漫画を原作に、２０２２年からスペシャルドラマを挟み、２シーズンにわたって放送された痛快ビジネスコメディーの待望の映画作品。山下演じるうそがつけない営業マンが不動産業界の闇をぶっちゃける物語で、うそをつけな