異例のスター性を持つ15歳・SAKURAが、母から譲り受けた勝負服や合宿中に進める大量の課題を披露した。【映像】15歳美女の素顔（スタイル抜群の全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。最年少15歳のSAKURAは歌もダンスも未経験だが、富山県の田んぼに囲まれた環境で、冷蔵庫を鏡代わりにして自主練習を重ねてきた努