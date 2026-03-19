俳優の伊藤健太郎が主演を務めるWOWOWのドラマ『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(6月7日スタート、毎週日曜22:00〜全6話 ※第1話無料放送・配信)に、木村文乃とGACKTが出演する。(左から)木村文乃、伊藤健太郎、GACKT同ドラマは、“人の死”さえも“商品”として扱われる世界を舞台にしたダークサスペンス。ミステリー小説家を夢見る冴えない青年・伊崎耀(伊藤)が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、誰に