ファインディは3月18日、開発組織における生成AI利活用アクティビティデータを自動取得・分析するエージェント「Findy AI+」β版の提供を開始した。同社既存サービスを利用しない組織も単独で導入でき、無料上限枠のある従量課金制で提供する。「Findy AI+」は、投資対効果(ROI)や組織全体での効果検証が難しいという課題に応えるAIエージェントで、Claude CodeやVSCodeなどの開発環境とMCP(Model Context Protocol)サーバ、リポジ